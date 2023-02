Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 27-Jähriger nach Verdacht des besonderen schweren Diebstahls und der Hehlerei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 27-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht, im Zeitraum vom 05.11.2022 bis 06.02.2023 mehrere Fahrräder entwendet bzw. gewinnbringend zum Verkauf angeboten zu haben.

Ab dem 06.11.2022 verwahrte der Tatverdächtige an der Wohnanschrift seiner Mutter in Mannheim ein Mountainbike im Wert von 600 EUR, das kurz zuvor in der Hochuferstraße in Mannheim entwendet worden war. Das Mountainbike soll der Tatverdächtige für 170 EUR auf einer Online-Kleinanzeigenplattform zum Kauf angeboten haben.

Am 23.11.2023 soll der Tatverdächtige in der Speyerer Straße in Mannheim ein Fahrrad im Wert von 1.650 EUR entwendet haben, das er in der Folge bei einer dritten Person in Mannheim verwahrte.

Am 06.02.2023 verwahrte der Angeschuldigte an seinem Aufenthaltsort in Mannheim zudem ein Rennrad im Wert von 1.499 EUR. Das Rennrad war kurz zuvor aus einem verschlossenen Kellerabteil eines Anwesens in der Abraham-Lincoln-Allee in Mannheim entwendet worden. Der Tatverdächtige soll dieses auf einer Online-Kleinanzeigenplattform für 450 EUR zum Kauf angeboten haben. Die Eigentümerin des Fahrrads erkannte hier ihr entwendetes Fahrrad wieder, weshalb dieses durch die Polizei sichergestellt und der 27-jährige Mann festgenommen werden konnte.

Auch die anderen Fahrräder konnten durch die Polizei sichergestellt und wieder an die Eigentümer ausgehändigt werden.

Der wohnsitzlose Tatverdächtige wurde am Dienstag, den 07.02.2023, der Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Flucht- sowie Verdunkelungsgefahr und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Käfertal dauern an. Ob der 27-Jährige auch im ersten und dritten Fall (Rennrad und Mountainbike) die Fahrräder entwendet hat oder nur als Hehlerware anbot, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell