POL-MA: Heidelberg, Handschuhsheim: Ladendiebstahl begangen und anschließend versucht zu flüchten

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch, gegen 14.20 Uhr entwendete ein 21-Jähriger in einem Lebensmittelmarkt mehrere Flaschen Alkohol und versuchte dann zu flüchten. Hierbei wurde er von einem Mitarbeiter des Marktes aufgehalten und fiel mit ihm zu Boden. Der Mitarbeiter verletzte sich hierbei schwer und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Durch einen weiteren Mitarbeiter konnte der junge Mann dann an die Polizei überstellt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.

