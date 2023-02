Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Seckenheim: Umzug des Polizeipostens in die Hauptstraße in Seckenheim

Mannheim (ots)

Der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim zieht heute und morgen in neue Räumlichkeiten um. Aufgrund des Umzuges ist der Polizeiposten erst am Freitag wieder erreichbar. Der neue Standort ist ab Freitag dann in Seckenheim, in der Hauptstraße 123. Die Telefonnummer bleibt bestehen, sollten Sie Anliegen haben, können Sie den Posten ab Freitag unter der bekannten Telefonnummer: 0621 48971 erreichen. Bis dahin steht Ihnen das Polizeirevier Ladenburg unter 06203 93050 oder jedes andere Polizeirevier zur Verfügung. In Notfällen wählen sie die 110.

