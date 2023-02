Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Vogelstang: Taschendiebstahl und anschließend Geld abgehoben

Mannheim (ots)

Am Dienstag, gegen 14.45 Uhr kam es im Dessauer Weg im Stadtteil Vogelstang zu einem Taschendiebstahl einer Geldbörse. Ein bislang unbekannter männlicher Täter schmiegte sich an eine Seniorin und verwickelte sie in ein Gespräch. Während dessen zog er ihr unbemerkt den Geldbeutel aus der Jackentasche. Danach entfernte sich der männliche Täter. Wenig später bemerkte die Frau, dass ihr nicht nur der Geldbeutel gestohlen worden war, sondern von ihrem Konto auch noch zweitausend Euro abgehoben wurden.

Der männliche Täter wird wie folgendermaßen beschrieben: Er war ca. 30 Jahre alt, ca. 166 cm groß, dunkler Teint, hatte schwarze kurze Haare, und war mit einem auffallenden Blouson in schwarz-weiß kariertem Muster bekleidet.

Die Ermittlungen wurden durch die Ermittlungsgruppe unbarer Zahlungsverkehr des Polizeireviers Mannheim-Oststadt übernommen. Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei unter Tel.: 0621 174 3375 zu melden.

