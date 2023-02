POL-MA: Mannheim, Rheinau: Einbruch in Schule - Zeugenaufruf!

Mannheim (ots) - Am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr bog ein 34-jähriger VW-Fahrer von der Konrad-Witz-Straße in die Seckenheimer Landstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes, welcher auf der bevorrechtigten Seckenheimer Landstraße in Richtung Flughafen fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Sachschaden ...

mehr