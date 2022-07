Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Schwarzer BMW in der "Teutoburger Straße" beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dissen (ots)

Zwischen Donnerstagabend (18.30 Uhr) und Freitagabend (18.15 Uhr) hat ein Unbekannter in der "Teutoburger Straße" einen schwarzen BMW beschädigt. Die Limousine vom Typ "540I" war an der Ecke zur "Veltmannstraße" geparkt und wurde an der Fahrertür sowie an allen Reifen beschädigt. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei in Dissen unter 05421/21390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell