Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Innenstadt: Räuberischer Diebstahl endet in Haft

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend kam es im Bereich der Planken zu einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft, bei welchem der Dieb mit der entwendeten Jacke flüchten wollte. Als er durch den Ladendetektiv gestellt werden sollte, wehrte er sich und trat dem Detektiv ans Bein und versuchte zu flüchten. Einer hinzukommenden Streife des Polizeipräsidiums Mannheim gelang es, den Mann festzunehmen, der mittlerweile in die N-Quadrate gerannt war. Während der Festnahme und auch später auf dem Revier verhielt sich der Mann aggressiv und renitent. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde in seiner mitgeführten Tüte eine weitere entwendete Jacke eines anderen Bekleidungsgeschäfts gefunden, an dem noch das Sicherungsetikett hing. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 200 EUR. Die Staatsanwaltschaft Mannheim beantragte aufgrund der Gesamtumstände eine Haftprüfung bei dem Amtsgericht Mannheim. Am Mittwoch wurde der Mann dem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt. Als er hierzu aus der Gewahrsamszelle des Gerichtes geholt werden sollte, biss er einem der beiden Polizeibeamten in den Finger. Der Haft- und Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

