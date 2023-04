Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Werkstatt und Auto gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Dienstag, 4.4.2023 in eine Werkstatt an der Straße Mark I in Neubeckum ein. Der oder die Täter gingen das Bürogebäude an, wo sie Schränke durchsuchten und Geldkassetten stahlen. Des Weiteren entwendeten sie von dem Gelände einen Pkw. Hierbei handelt es sich um einen blauen BMW X 5 mit dem amtlichen Kennzeichen BE-WL 1. Wer kann Angaben zum Verbleib des Autos oder dem Einbruch machen? Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell