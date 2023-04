Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Ahlen. Sichere Ostertage - Vorbereitungen für Car-Freitag laufen auf Hochtouren.

Warendorf (ots)

Und jährlich grüßt der Karfreitag. Auch in diesem Jahr bereiten wir uns zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Ahlen auf den so genannten "Car-Freitag" vor.

Immer wieder nutzen Mitglieder der Autotuner-Szene den Feiertag, um sich mit anderen Autotunern zu treffen. Ein Treffpunkt im Kreis Warendorf ist zum Beispiel das Gelände der Zeche Westfalen.

Um einer starken Lärmbelästigung für die Anwohner vorzubeugen, sperrt die Stadt Ahlen das Gelände der Zeche über die Osterfeiertage ab Gründonnerstag (07.04.2023, 18.00 Uhr) für den Autoverkehr. Am Dienstag (11.04.2023, 06.30 Uhr) wird das Gelände wieder freigegeben. Zusätzlichen führen wir gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Ahlen und dem Kreis Warendorf verstärkt Kontrollen durch. Schwerpunkte sind unter anderem: Geschwindigkeitsverstöße oder regelwidrig technische Fahrzeugveränderungen.

An dieser Stelle möchten wir festhalten: Wir haben nichts gegen getunte Autos oder solche Treffen - allerdings müssen sich alle an die gültigen Regeln halten. Sowohl an Straßenverkehrsregeln als auch an die Vorgaben bezüglich des technischen Zustandes von Autos. Außerdem gilt: Der öffentliche Verkehrsraum ist keine Rennstrecke und kein Schauplatz für ein Kräftemessen oder zur Selbstinszenierung. Bereits bei kleinsten Verstößen schreitet die Polizei konsequent ein. Diejenigen, die an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilnehmen sind Straftäter. Sie können nach einem Unfall, bei dem ein Mensch stirbt, wegen Mordes angeklagt werden.

Die Länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion steht in diesem Jahr übrigens unter der Überschrift "Rot für Raser".

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell