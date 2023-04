Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl am Osterwochenende

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

In der Nacht auf Karfreitag, gegen 2 Uhr, wurde in einen Kiosk auf der Schwechater Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Glasscheibe ein, wodurch der Alarm ausgelöst wurde. Die Täter erbeuteten Zigaretten. Ein Zeuge wurde auf den Einbruch aufmerksam und konnte zwei Personen in Richtung Berliner Straße flüchten sehen. Zur Beschreibung ist lediglich bekannt, dass beide Tatverdächtigen etwa 1,80 m groß und dunkel gekleidet waren.

Neun ausgestellte Mobiltelefone entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Geschäft an der Hochstraße. Er schlug eine Scheibe ein und ergriff die Telefone. Die Tat ereignete sich am Samstag, um 05.15 Uhr. Der Unbekannte trug eine Kapuzenjacke, eine lange Hose und Handschuhe. Videoaufnahmen der Tat liegen vor.

Recklinghausen

Die Polizei sucht Zeugen nach dem Diebstahl eines Wohnmobils. Das Fahrzeug parkte am Fahrbahnrand der Straße Im Pasch und wurde dort zuletzt am Donnerstagvormittag gesehen. Am frühen (Donnerstag-)Abend wurde der Diebstahl dann bemerkt. Nach bisherigen Erkenntnissen muss das Fiat-Wohnmobil mit RE-Kennzeichen zwischen 9.45 Uhr und 14 Uhr gestohlen worden sein. Wer Hinweise dazu hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

An Karfreitag wurde bei einer Autovermietung auf der Herner Straße eingebrochen. Wie sich durch erste Ermittlungen herausstellte, betrat eine vermutlich männliche Person, die eine Wolldecke umgehängt hatte, das Firmengelände am frühen Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr. Nachdem ein Bürofenster eingeschlagen war, wurden zwei Büros und offenbar auch das Lager durchsucht. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in eine Pizzeria auf der Halterner Straße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden eine Registrierkasse, eine Geldkassette sowie Bargeld gestohlen. Der Einbruch wurde am Samstagvormittag bemerkt.

An der Straße Am Freibad wurde bei einem Sportverein eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten offenbar zunächst, ein gekipptes Fenster aufzuhebeln, was aber nicht funktionierte. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein anderes Fenster und gelangten so in die Küche des Gastronomiebereichs. Von hier nahmen sie mehrere Spirituosenflaschen (Jack Daniels und Ramazzotti) mit. Der Einbruch wurde am Samstagnachmittag bemerkt, die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag.

In der Nacht auf Ostersonntag sind unbekannte Täter in ein Restaurant/Gastronomiebetrieb auf der Schaumburgstraße eingebrochen. Die Täter zerstörten eine Vitrine und erbeuteten einen kleinen Tresor. Anschließend flüchteten sie offenbar über die Haupteingangstür in unbekannte Richtung. Die Tat passierte zwischen 1 Uhr in der Nacht und dem frühen Sonntagmorgen (6.30 Uhr).

Marl

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag entwendete Unbekannte einen blauen SEAT Arona mit einem Kennzeichen aus dem Amin-Taurus-Kreis (MTK). Der Wagen stand auf einem Parkplatz an der Straße "Auf der Ruhr". Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

An der Höchster Straße brach am Sonntagmorgen (10.20 Uhr) ein Unbekannter in ein Haus ein, indem er die Scheibe einer Terrassentür zerstörte. Er durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Eine Zeugin sah den Mann auf einem Fahrrad flüchten. Sie beschrieb ihn als sehr schlank. Zudem trug er eine braun/schwarze, sehr eng anliegende Tarnjacke. Er hatte einen Loop-Schal über das Gesicht gezogen. OB etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Im Haus war aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen, das die Feuerwehr löschte. Die Ermittlungen dauern an.

Dorsten

Aus einem Getränkeautomaten An der Wienbecke entwendeten bislang unbekannte Täter am Sonntag Geld. Sie brachen den Automaten, der in einer Werkstatt steht, auf und nahmen das Geld an sich. Hinweise auf die Täter konnten bisher nicht erlangt werden. In die Halle gelangten sie, indem sie ein Fenster einschlugen. Die Tatzeit liegt zwischen 3 Uhr und 7.30 Uhr.

Datteln

An der Marienstraße durchsuchten Einbrecher einen Kindergarten. Sie hebelten ein Fenster auf und suchten im Büroraum nach Wertsachen. Mit etwas Bargeld entkamen sie unerkannt. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Sonntag.

Herten

Zwei Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag (03.05 Uhr) in einen Kiosk an der Hertener Straße ein. Sie schlugen eine Schaufensterscheibe ein, entwendeten Tabakutensilien und flüchteten mit einem silberfarbenen Opel Astra. Sie lösten während der Tatausführung nicht nur einen Alarm aus, sondern wurden auch von Zeugen beobachtet.

Täterbeschreibung:

1.

ca. 170 cm groß, dünn, bekleidet mit schwarzer Jacke und Kapuze, blaue Jeans, weiße Sneaker

2.

ca. 180 cm groß, ebenfalls schwarze Jacke mit Kapuze, blaue Jeans, weiße Sneaker

Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise zu den Einbrüchen und Diebstählen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell