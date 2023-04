Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Im Stadtteil Habinghorst, an der Kampstraße, ließen Unbekannte in der Zeit von Samstag, 21 Uhr bis Sonntag, 16 Uhr aus mehreren Reifen Luft ab. Bislang sind fünf Fahrzeuge betroffen. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Reifen augenscheinlich nicht zerstört.

In der Nacht zu Samstag öffneten Diebe mehrere Schließfächern einer Bankfiliale Am Markt. Sie hebelten ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen und begaben sich dort zu den Schließfächern. Was genau entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Herten

Nachdem sie ein Zaunelement entfernt hatten, begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer Firma an der Lise-Meitner-Straße. Dort bauten sie einen Mustang komplett auseinander und nahmen die ausgebauten Teile auch gleich mit. Zudem entwendeten sie noch einen weiteren Mustang komplett. An dem Fahrzeug waren AH(ausener) Kennzeichen angebracht. Das Auto ist orange. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstagnacht bis Samstagvormittag

Dorsten

Zwei bislang Unbekannte hebelten ein Fenster eines Saunaclubs am Burenkamp auf. Sie betraten gegen 03.45 Uhr die Örtlichkeit, um im Inneren einen Automaten aufzubrechen und das Geld zu entnehmen. Sie wurden bei der Tatausführung videografiert. Nähere Angaben liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

An der Bochumer Straße brachen Unbekannte in einen Frisörladen ein. Sie brachen die Tür zum Geschäft gewaltsam auf und traten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 19 Uhr bis Montag, 09.20 Uhr.

In der Zeit von Montag, 11 Uhr bis Dienstag, 9 Uhr verschafften sich Diebe Zugang zu einem Geschäft an der Kunibertistraße. Sie schlugen die Glasscheibe einer Tür ein und suchten im Inneren nach Wertsachen. Hierzu öffneten sie Schubladen und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Waltrop

Aus einem Garten und der Gartenhütten entwendeten unbekannte Täter eine Rüttelplatte, einen Fernseher, einen SAT-Receiver, eine Stereoanlage und eine Spielkonsole. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor. Tätig waren sie am Sonntag, zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens.

Bottrop

Am Montag verschafften sich mindestens zwei Täter gegen 18.45 Uhr Zutritt zu einem Haus am Blaufärberweg. Sie hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so ins Innere. Im Obergeschoss trafen sie auf einen Bewohner des Hauses und traten daraufhin sofort die Flucht in unbekannte Richtung an. Im Nachgang wurde die Polizei informiert. Der Hausbewohner gab an, dass er zwei Einbrecher wahrgenommen habe. Einer trug ein Oberteil, das einer orangenen Warnweste ähnelte. Eine nähere Beschreibung der Täter ist nicht möglich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Tipps der Polizei:

- Notieren Sie sich grundsätzlich die Individualnummern von z.B. technischen Geräten oder die Fahrradrahmennummer ihres Fahrrads, damit die Gegenstände im Falle eines Diebstahls von der Polizei ausgeschrieben werden können.

- Schreiben Sie sich die IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) Ihres Mobiltelefons auf, sodass die Polizei das Handy im Fall der Fälle ausschreiben kann.

- Fertigen und speichern Sie Fotos von Ihren Sachen/Fahrrädern. Diese können ebenfalls bei einer Suche oder nachträglichen Zuordnung helfen.

- Besondere Auffälligkeiten, individuelle Markierungen oder Aufkleber können ebenfalls helfen, gestohlene Gegenstände ihrem Besitzer wieder zuzuordnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell