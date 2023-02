Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Willroth

Willroth (ots)

Im Zeitraum vom 03.02.2023, 13:00 Uhr - 04.02.2023, 10:30 Uhr, kam es in Willroth zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täterschaft verschaffte sich Zugang in das Wohnhaus durch Aufhebeln eines Küchenfensters. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

