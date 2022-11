Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221108-1-pdnms Raub am Bahnhof, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 05.11.2022 um 16.40 Uhr ging ein 16 Jahre alter Jugendlicher in Begleitung mit zwei weiteren Personen aus dem Bahnhof in Rendsburg, um nach Hause zu gehen. Beim Verlassen des Bahnhofsgebäudes wurde er von zwei Personen angesprochen. Dem 16jährigen kam das nicht geheuer vor und er beabsichtigte mit seinem E-Scooter davon zu fahren. Er wurde jedoch von dem 14-jährigen und der 19 Jahre alten Personen eingeholt und angehalten. Sie forderten von ihm die Herausgabe von Geld. Als der 16-jährige dies verneinte, wurden ihm seine Schachtel Zigaretten sowie die Armbanduhr abgenommen. Den alarmierten Einsatzkräften gelang es, die beiden Straftäter in Bahnhofsnähe aufzugreifen. Das Diebesgut konnte wieder an den Eigentümer ausgehändigt werden. Gegen die beiden jungen Männer wurde ein Strafverfahren wegen eines Raubdeliktes eingeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell