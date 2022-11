Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221107-2-pdnms Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung, Beldorf

Beldorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Hanerau-Hademarschen/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 07.11.2022 um 12.40 Uhr kam es auf der L 316 (Hochbrückenstraße) in Beldorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 50 Jahre alte Frau beabsichtigte mit ihrem Ford Kuga nach links auf die L 316 einzubiegen. Zur selben Zeit befuhr eine 28-jährige mit ihrem grauen Renault Clio die vorfahrtsberechtigte L 316 aus Richtung Albersdorf kommend in Richtung Hanerau-Hademarschen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 50 Jahre alte Fahrzeugführerin kam mit leichten Verletzungen in die Klinik in Heide. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Angaben zur Schadenshöhe lagen noch nicht vor.

