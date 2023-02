POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Großmaischeid (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, den 02.02.2023 - Freitag, den 03.02.2023 kam es in Großmaischeid im Saynbuschweg zum Diebstahl von Kupferkesseln. Diese wurden vom Grundstück des Geschädigten entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr