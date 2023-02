POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung in Neustadt (Wied)

Puderbach (ots) - Am Donnerstag, 02.02.2023, zwischen 12:00-21:00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren PKW auf dem Parkplatz des EDEKA-Fellenzer in Puderbach. Am Morgen des Folgetages stellte die selbige eine Beschädigung auf der gesamten rechten Fahrzeugseite ihres PKW fest. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu ...

