Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bundesstraße wegen Unfall gesperrt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (06.03.2023), gegen 15 Uhr, geriet ein 19-jähriger Autofahrer auf der Auffahrt von der Bundesstraße 44 auf die Bundesstraße 9 (von Speyer in Richtung Frankenthal) ins Schleudern. Das Auto kam von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Auto des 19-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war in Richtung Frankenthal für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

