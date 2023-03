Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kind geschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (06.03.2023), gegen 08:15 Uhr, wurde ein 11-jähriges Kind von einem Unbekannten angegriffen. Der 11-Jährige war in Begleitung eines 10-jährigen Kindes in der Pfarrer-Krebs-Straße unterwegs, als sie von drei unbekannten Personen verfolgt wurden. Einer der Unbekannten habe dem 11-Jährigen dann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und kurz in den sogenannten Würgegriff genommen. Das Kind wurde leicht verletzt. Die Angreifer konnten unerkannt entkommen. Bei den Unbekannten soll es sich um Jugendliche gehandelt haben. Eine genaue Beschreibung liegt nicht vor.

Haben Sie die Tatbeobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell