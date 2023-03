Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tiefgaragenbrand

Frankenthal (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 04.03.2023, gegen 03:30 Uhr, in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Stamitz-Straße zu einem Autobrand. Ein PKW brannte vollständig aus, sechs weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Sowohl die Garage als auch die Außenfassade des Hauses wurden durch Rußablagerungen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf insgesamt etwa 300.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

