Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit nach Verkehrsunfall eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (05.03.2023), gegen 19 Uhr, wechselt ein 22-jähriger Autofahrer auf der Heinigstraße die Fahrspur und stieß mit dem Auto eines 28-Jährigen zusammen. Nach dem Zusammenstoß hielten beide Autos an und der 22-Jährige ging auf den 28-Jährigen los. Der 28-Jährige wurde nicht verletzt. Nach den ersten Ermittlungen kennen sich beide Fahrer und der Vorfall könnte mit einem zurückliegenden Streit in Zusammenhang stehen. Bestandteil der Ermittlungen ist daher auch, ob der Zusammenstoß absichtlich verursacht wurde. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell