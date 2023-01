Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher flüchtet vor Zeugin

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Offenbar fühlte sich ein Einbrecher an der Berliner Straße am Freitagabend (27.01., 18.20 Uhr) von einer Zeugin gestört, als er versuchte die Verglasung einer Terrassentür einzuschlagen. Der Mann rannte davon, bevor er in die Wohnung des Einfamilienhauses eindringen konnte. Er war ca. 45 Jahre alt, ca. 165 cm groß, hatte graue Haare und trug einen Rucksack.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem versuchten Einbruch machen? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

