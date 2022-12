POL-NOM: Fahrt unter Drogeneinfluss

Uslar (ots) - Uslar (ke) Bahnhofstr., 08.12.2022, 09:30 Uhr Eine 65-jährige PKW-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit ihrem Fahrzeug die Bahnhofstraße in Richtung Neustädter Platz. Hierbei übersieht sie den verkehrsbedingt haltenden PKW eines 22-Jährigen aus Uslar und fährt diesem auf. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: ...

