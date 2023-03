POL-PPRP: Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Am 05.03.2023, zwischen 13 Uhr und 14:40 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person die Scheibe eines KIA ein. Aus dem Fahrzeuginnern wurden 5 Euro gestohlen. Das Auto war zur Tatzeit am Fahrbahnrand der Nietzschestraße geparkt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Auch in der Hemshofstraße wurde eine Autoscheibe eingeschlagen. Hier lag die Tatzeit zwischen dem 04.03.2023, 19:30 Uhr, und ...

