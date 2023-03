POL-PPRP: Autoscheiben eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) - In der Arnimstraße wurde am Sonntag (05.03.2023), zwischen 17:30 Uhr und 19 Uhr, das Mountain-Bike eines 46-Jährigen gestohlen. Da bislang keine Hinweise auf den Täter oder die Täterin vorliegen, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um Ihre Mithilfe. Hinweise werden auch im Fall eines weiteren Fahrraddiebstahls erbeten, der zwischen dem 01.03.2023. 18 Uhr, und dem 05.03.2023, 14 Uhr, in der Hüttenmüllerstraße begangen wurde. Hier gelang es ...

