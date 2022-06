Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garageneinbruch in der Pasternakstraße

Gera (ots)

Gera: Seit gestern (31.05.2022) ermittelt die Polizei Gera wegen eines Garageneinbruchs in der Pasternakstraße in Gera. Nach derzeitigen Erkenntnissen drang ein unbekannter Dieb in der Zeit vom 24.05.2022 bis zum 31.05.2022 gewaltsam in die Garage ein und entwendete daraus Sportausrüstung und Sportbekleidung. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienlichen Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 entgegengenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell