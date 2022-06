Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter stiehlt elf Kaninchen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Zu einem dreisten Diebstahl kam es in der Zeit vom 29.05.2022, 16.00 Uhr - 30.05.2022, 16.00 Uhr, als ein derzeit noch unbekannter Täter in einen Garten in der Johannes-R.-Becher-Straße eindrang. Aus einem im Garten befindlichen Stall stahl er insgesamt elf Kaninchen, bevor ihm unentdeckt die Flucht gelang. Die Polizei Gera hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

