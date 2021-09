Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210920 - 1148 Frankfurt-Harheim: Zusammenstoß von Linienbus und Fahrradfahrerin

Frankfurt (ots)

(ro) Bereits am vergangenen Freitagvormittag (17. September 2021) stieß ein Linienbus im Stadtteil Harheim mit einer entgegenkommenden Fahrradfahrerin zusammen. Diese wurde dabei leicht verletzt.

Die 26-jährige Radfahrerin befuhr gegen 11:25 Uhr die Straße Alt-Harheim in Fahrtrichtung Korffstraße. In einem Kurvenbereich kam ihr dabei ein Linienbus entgegen, der infolge des Vorbeifahrens an einem ordnungsgemäß geparkten Auto die Fahrbahnmitte überschritt. In der Folge stießen die ebenfalls mittig fahrende Radfahrerin und der Linienbus mit langsamer Geschwindigkeit zusammen. Der Bus wurde dabei an der Frontscheibe beschädigt, das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden bei dem Zusammenstoß weder der 56-jährige Fahrer, noch andere Businsassen verletzt. Zu den Fahrgästen liegen der Polizei allerdings keine weiteren Informationen vor, da diese am Unfallort ausstiegen und sich selbstständig entfernten. Die Radfahrerin verletzte sich leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Fahrgäste des Busses und/oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem 14. Polizeirevier Frankfurt unter der Rufnummer 069/755-11400 in Verbindung zu setzen.

