POL-CE: Katze vergiftet und verstorben

Celle - Am Sonntag, 26.02.23, erschien am Nachmittag auf der Wache ein Ehepaar aus Celle/Hehlentor um anzuzeigen, dass ihre Katze, wahrscheinlich in der Nacht vom 22.02 auf den 23.02.23, vergiftet worden sei. Die unverzüglich aufgesuchte Tierarztpraxis konnte dem Tier nicht mehr helfen und es verstarb. Die Tierarztpraxis bestätigte auch, dass die Katze an der Folge einer Vergiftung verstorben ist. Wer Hinweise zum Sachverhalt, welcher sich in der Dehningstraße abgespielt hat, geben kann, wendet sich an die Polizei in Celle unter 05141/277 213

