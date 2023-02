POL-CE: Bus die Vorfahrtgenommen - Zwei verletzte Personen

Celle (ots) - Bergen - Bereits am 16.02.2023 ist es gegen 09:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Falksmoor gekommen. Ein 80-jähriger Fahrzeugführer eines Opels erleidet, nach ersten Erkenntnissen, während der Fahrt einen plötzlichen medizinischen Notfalls und kollidiert in der Folge mit einem 57-jährigen Fahrzeugführer eines Verkaufsfahrzeugs, welcher verkehrsbedingt wartet. Der 80 jährige Bergener und ...

