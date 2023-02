Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrrad, Pedelec, E-Bike oder E-Scooter fahren? Aber sicher!

Celle (ots)

Celle - Am Freitag, 10.03.2023, 18:00 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr), wird es bei der Polizeiinspektion Celle einen Vortrag, durch den Verkehrssicherheitsberater Karsten Wiechmann, mit dem Titel Fahrrad, Pedelec, E-Bike oder E-Scooter fahren? Aber sicher! geben. Dieser gehört zur Serie aus dem Projekt #richtigistcool. Die Botschaft lautet mal wieder: "Wir möchten, dass Sie sicher leben!" Hintergrund für den Vortrag sind Unfallzahlen/ Unfallursachen und das Fehlverhalten im Straßenverkehr, was schnell zu Verletzungen und unangenehmen Haftungsfragen führen kann. Umweltbewusstsein und Freude am Fahrradfahren nehmen in wunderbarer Weise zu. Gleichzeitig sind im Verkehrsraum viele unglückliche Beispiele zu erkennen und sorgen dafür, dass man verunsichert wird, was nun erlaubt ist und was nicht. Neben den Hauptunfallursachen bei Radfahrenden, Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot und Fahren auf dem Gehweg oder in anderen verbotenen Bereichen, gibt es weitere Gefahren für Radfahrende und Nutzende von E-Scootern. In dem Vortrag werden Verkehrsregeln und Sicherheitshinweise vorgestellt. Neben vielen Aktionen und Clips unter #richtigistcool ist dies ein weiterer Baustein, um sicheres Fahrradfahren und verantwortungsvolles Nutzen von E-Scootern zu fördern. Die Kontaktbeamtin Anja Heins wird Karsten Wiechmann freundlicherweise unterstützen. Sofern sich nichts geändert hat, ist auf dem Weg zum und vom Vortragsraum eine FFP2-Maske zu tragen, die beim Erreichen des Sitzplatzes abgenommen werden darf. Wer Krankheitssymptome aufweist, möge lieber daheim bleiben. Der Vortrag soll spätestens um 20:00 Uhr enden. Wir können maximal 80 Personen empfangen. Aus diesem Grund wird um Anmeldungen per Mail unter anmeldung@pi-ce.polizei.niedersachsen.de gebeten. Wer diese Möglichkeit nicht hat, kann sich telefonisch unter Telefon: 05141 277-108 beim Verkehrssicherheitsberater anmelden. Dort ist regelmäßig ein Anrufbeantworter geschaltet, sodass Namen, Personenanzahl und eine Rückrufnummer hinterlassen werden können. Da die Technik immer wieder eigene Wege geht, kann nur die Person von einer Anmeldung ausgehen, welche vom Verkehrssicherheitsberater eine Rückmeldung erhalten hat.

