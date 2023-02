Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Celle (ots)

Eschede/Weyhausen - Am heutigen 20.02.23, ist es um 07:40 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen ist ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B191 in Richtung Uelzen unterwegs gewesen. Unmittelbar von der Grenze zum Landkreis Uelzen ist der 37-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und hier frontal mit einer 52-jährigen Volvo-Fahrerin kollidiert. Die 52 Jährige ist in ihrem PKW eingeklemmt gewesen und durch die eingesetzte Feuerwehr befreit worden. Sowohl der 37 Jährige als auch die 52 Jährige sind bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt worden. Beide sind derzeit im Celler Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auf Grund der umfassenden Verkehrsunfallaufnahme ist die B191 zwischen Breitenhees und Weyhausen bis 13:45 Uhr voll gesperrt gewesen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell