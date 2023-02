POL-CE: Versuchter Raub auf Fahrradfahrer

Celle (ots) - Wietze - Am gestrigen 14.02.2023 hat die Polizei Wietze in Ovelgönne, Bannetze, Jeversen und Wietze mit mehreren Kollegen Verkehrsüberwachung, mit Geschwindigkeitsmessungen, durchgeführt. Die Höchstgeschwindigkeit die dabei gemessen worden ist, sind 53km/h in einer 30km/h Zone. Die betroffene Person erwartet eine Geldstrafe in Höhe von 115 Euro, außerdem gibt es einen Punkt in Flensburg. Insgesamt sind ...

