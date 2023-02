Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Lachendorf gesucht

Celle (ots)

Am letzten Freitag, zwischen 16:30 und 20:30 Uhr, kam es in der Wiesenstraße in Lachendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist gegen den Außenspiegel eines geparkten blauen VW Golf gefahren und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Spiegel wurde beschädigt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lachendorf unter 05145-284210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell