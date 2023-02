Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt-Mußbach: beschädigter Suzuki auf Parkplatz

Freiburg (ots)

Ein Fahrzeugführer erschien beim Polizeirevier Emmendingen und zeigte einen Schaden an seinem silberfarbenen PKW Suzuki an, der auf dem Parkplatz in der Badstraße entstanden sein sollte. Das Fahrzeug parkte am Dienstag, zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr auf dem Parkplatz und wies auf der gesamten Beifahrerseite einen großflächigen Streifschaden auf. Nach Angaben des Geschädigten herrschte an der Parkörtlichkeit reger Fahrzeugverkehr aufgrund einer Veranstaltung des DRK Ortsverbandes. Die Polizei sucht etwaige Zeugen eines vermeintlichen Streifvorgangs zum Nachteil des geparkten Suzukis. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

PREM / TD

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell