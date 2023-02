Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Einbruch in Bestattungsunternehmen in der Hauptstraße

Freiburg (ots)

Zwischen Samstagmittag (11.02.) und Dienstagnachmittag (14.02.) wurde in die Räumlichkeiten eines ortsansässigen Bestattungsunternehmens in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter gelangten über das Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten. Inwieweit Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unbekannt. Wer hinsichtlich des Einbruches verdächtige Beobachtungen gemacht hat, Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

