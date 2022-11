POL-NI: Unfallflucht

Nienburg (ots) - (KEM) Am Sonntag, den 30.10.2022, gegen 10.40 Uhr stürzte ein älterer Radfahrer an der Dr.-Franck-Straße in Nienburg, verletzte sich schwer und verstarb noch an der Unfallstelle. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen stürzte der Nienburger infolge eines medizinischen Notfalls. Laut Zeugenaussagen soll der Senior (Mitte 70 J.) mit seinem Fahrrad vom Nienburger Bahnhof in Richtung Grefengrund gefahren ...

