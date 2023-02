Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Jugendlicher bei Auffahrunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Jugendlicher auf einem 125er Motorrad ist am Dienstag, 14.02.2023, gegen 16:20 Uhr, bei einem Auffahrunfall in WT-Tiengen leicht verletzt worden. Der 16-jährige war bei stockendem Verkehr in der Schaffhauser Straße einem vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Der junge Mann dürfte sich leicht verletzt haben. Vorsorglich wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbar. Der Sachschaden an diesem und am Auto liegt bei insgesamt rund 5500 Euro.

