Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg: Frau mit tödlichen Verletzungen in ihrer Wohnung aufgefunden - Dringend Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Eine 78-jährige Frau ist am Dienstag, 14.02.2023, tot in ihrer Wohnung in Freiburg aufgefunden worden. Ihr 39-jähriger Sohn steht unter dringendem Tatverdacht, seine Mutter mit einem Messer getötet zu haben. Er wurde am Dienstagnachmittag am Tatort durch die Polizei festgenommen.

Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Dienstag nach ärztlicher Untersuchung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Vorführung bei einem Haftrichter des Amtsgerichts Freiburg ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg für Mittwoch, 15.02.2023, vorgesehen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg.

