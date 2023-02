Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Küchenbrand mit rund 50.000 Euro Sachschaden - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Am 14.02.2023 gegen 20 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Herbolzheim zu einem Brand. Hierbei entstand nach vorläufigen Schätzungen ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro, Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Die verständigte Feuerwehr konnte den Wohnungsbrand rasch löschen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist der Brand in der Küche ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Feuerwehr Herbolzheim war mit vier Fahrzeugen im Einsatz, weiter der Rettungsdienst und die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell