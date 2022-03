POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lenkrad aus BMW gestohlen

Rösrath (ots) - In der Zeit von Montag (14.03.) gegen 17:30 Uhr bis Dienstag (15.03.) um circa 06:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Bauwagen auf dem Schulhof der Katholischen Grundschule am Sandweg ein. Hierzu zerstörten sie eine Scheibe des Bauwagens. Das Spielzeug, welches normalerweise in dem Bauwagen gelagert wird, wurde sowohl im als auch vor dem Bauwagen in einem Gebüsch verteilt und teilweise ...

