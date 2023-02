Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - mehrere Sachbeschädigungen und Diebstahl

Bad Marienberg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 11.02.2023, begingen bisher unbekannte Personen mehrere Straftaten im Erlenweg in Bad Marienberg. Im Bereich der dortigen Schulen parkten zwei Kleinbusse, die als Schulbusse genutzt werden. An einem dieser Fahrzeuge wurden die Heck- und eine Seitenscheibe eingeschlagen, an dem zweiten Fahrzeug wurde ein Außenspiegel abgetreten und das hintere Kennzeichen entwendet. Aufgrund aufgefundener Flaschen entstand der Eindruck, dass dort feiernde junge Leute für die Taten infrage kommen dürften. Vermutlich im gleichen Zeitraum und von der gleichen Tätergruppe begangen, wurde am Sonntag eine weitere Sachbeschädigung festgestellt. An einer dortigen Biogasanlage wurde die gasdichte Abdeckplane zerschnitten. Zeugen, die in der Nacht insbesondere auf Samstag Beobachtungen im Bereich des Erlenweges gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg in Verbindung zu setzen.

