Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Celle (ots)

Celle Altencelle - Am Morgen des 23.02.23 ist um 04:20 Uhr gemeldet worden, dass eine männliche Person an einem Mehrfamilienhaus in der Straße Tannenweg erschienen ist. Hier hat die Person an der Wohnungstür eines 35 Jährigen geklopft. Die Person soll ein Messer mit einer etwa 25cm langen Klinge und einen Baseballschläger mitgeführt haben. In der Folge kam es zunächst zu einem Streitgespräch, welches sich zu einem nahegelegenen Garagenhof verlegt hat. Die Partnerin des 35 Jährigen hat zwischenzeitlich den 22 jährigen Bruder des 35 Jährigen verständigt, welcher hinzugekommen ist. Es kam zu einem Handgemenge. Hier sind der 35 Jährige und der 22 Jährige teils schwer verletzt worden. Lebensgefahr besteht bei keiner der Personen. Nachdem die Person die Verletzungen bemerkt hat, ist diese vom Tatort geflohen. Der 23 jährige Beschuldigte stellt sich am späten Nachmittag des 23.02.23 selbst bei der Polizei. Die Ermittlungen sind aufgenommen worden und dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell