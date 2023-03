Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer im Krankenhaus wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 40-Jähriger löste in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 16.03.2023, mehrere Polizeieinsätze aus. Zunächst wurde er in der Düppenbeckerstraße kaum ansprechbar und betrunken aufgefunden. Die Beamten ließen ihn durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus bringen. Dort, in der Grünstraße, randalierte er wenig später, gegen 02:30 Uhr, so heftig, dass zwei Pfleger ihn bis zum Eintreffen der Polizisten festhalten mussten. Er war noch immer stark alkoholisiert. Da er sich nicht beruhigen ließ, brachten die Beamten ihn in das Polizeigewahrsam, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. (hir)

