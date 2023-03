Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Radfahrer stürzt und zieht sich leichte Verletzungen zu

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Lenneuferstraße stürzte ein Mann am Dienstag (14.03.) in den frühen Abendstunden von seinem Rad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 51-Jährige wurde bei Eintreffen der Polizei bereits von Rettungskräften versorgt. Er sprach wirr sowie unverständlich und konnte keine Angaben zum Unfall machen. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 2,2 Promille und kam zur ambulanten Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus. Er konnte dieses anschließend wieder verlassen. Ein Zeuge gab bei der Unfallaufnahme gegenüber der Polizei an gesehen zu haben, wie der 51-Jährige gegen 17.40 Uhr direkt beim Anfahren mit dem Rad stürzte. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (arn)

