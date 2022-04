POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Firmengebäude

Kleve-Materborn (ots) - Unbekannte Täter haben am Sonntag (24. April 2022) zwischen 13:30 und 18:00 Uhr in einer Kirche an der Dorfstraße das Spendenkästchen für die Osterkerzen aus einer Halterung auf einem Tisch herausgebrochen und entwendet. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in nicht bekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs) Rückfragen bitte an: ...

mehr