POL-KLE: Issum - VW Transporter mit dem Kennzeichen KLE-GD113 gestohlen

Emmerich (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (25. April 2022) drangen unbekannte Täter in ein Bürgerbüro an der Steinstraße ein, indem sie ein zu Straße Hinter dem Engel gelegenes Fenster einschlugen und hindurchstiegen. Eine Zeugin hörte zwischen 02:00 und 03:00 Uhr ein Geräusch, dachte sich aber nichts weiter dabei. Es wurden mehrere Schränke durchwühlt, aber nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. ...

