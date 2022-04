Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zwei Einbrüche auf einer Straße

Emmerich (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (25. April 2022) drangen unbekannte Täter in ein Bürgerbüro an der Steinstraße ein, indem sie ein zu Straße Hinter dem Engel gelegenes Fenster einschlugen und hindurchstiegen. Eine Zeugin hörte zwischen 02:00 und 03:00 Uhr ein Geräusch, dachte sich aber nichts weiter dabei. Es wurden mehrere Schränke durchwühlt, aber nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. In der nächsten Nacht auf Dienstag (26. April 2022) verschafften sich unbekannte Täter ebenfalls durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zum Treppenhaus eines weiteren Gebäudes auf derselben Straße. Eine Zeitungsbotin bemerkte das beschädigte Fenster gegen kurz nach 01:00 Uhr. Im Inneren des Gebäudes brachen die Täter die Tür zu einer Zahnarztpraxis im Obergeschoss auf. Auch hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen, die genaue Beute ist noch unklar. Zeugenhinweise zu beiden Sachverhalten werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 erbeten. (cs)

