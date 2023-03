Polizei Hagen

POL-HA: Tatverdächtiger nach Sprung in die Lenne wieder aufgetaucht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bereits am Montag, 13.03.2023, berichtete die Polizei von einem Einbruch in Hohenlimburg. Dabei wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Ein weiterer sprang in die Lenne und verschwand in der Strömung. Auch nach einer stundenlangen Suchaktion durch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnte er nicht aufgefunden werden. Einem Polizisten gelang es am 14.03.2023 den Aufenthaltsort des namentlich bekannten Mannes zu ermitteln. Die Anschrift in Wehringhausen wurde aufgesucht. Hier konnten die Beamten den 37-Jährigen unversehrt antreffen. Er bestätigte, dass er es war, der auf der Flucht vor der Polizei in die Fluten sprang. Ihm gelang eigenständig die Rettung ans Ufer. Die Beamten legten einen erweiterten Bericht zur bestehenden Anzeige für die Kriminalpolizei vor. (hir)

