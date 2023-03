Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb entwendet Parfüm mit einem Warenwert in Höhe von 500 Euro

Hagen-Mitte (ots)

In der Hohenzollernstraße versuchte ein 16-Jähirger am Montag (13.03.2023) gegen 19.20 Uhr in einer Drogerie diverse Parfüme im Wert von rund 500 Euro zu entwenden. Eine Mitarbeiterin beobachte, wie er sich die Ware nahm und das Geschäft im Laufschritt verließ. Er entfernte sich in Begleitung eines zweiten Mannes in Richtung Hochstraße und wurde dabei vom Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei verfolgt. In der Viktoriastraße warf der 16-Jährige das Diebesgut weg. Er gab bei der Polizei an, dass nur er die Ware entwendet habe. Der 24-Jährige bestätigte dies und ergänzte, dass sein Bruder ihm in Höhe der Viktoriastraße plötzlich gesagt habe, er solle rennen. Die Ermittlungen, in wie weit der 24-Jährige mit der Tat in Verbindung steht, dauern an. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige. (arn)

