POL-HA: 34-jähriger Autofahrer setzt sich nach Fahrverbot einen Tag zu früh ans Steuer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montagnachmittag (13.03.2023) hielt ein Motorradpolizist in Altenhagen einen 34-jährigen Autofahrer an, der aufgrund eines noch bestehenden Fahrverbotes nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen 12.45 Uhr fuhr der Mann mit seinem grauen Opel über die Alleestraße in Richtung Pettenkofer Straße. Weil der Fahrer seinen PKW vor dort befindlichen Einfahrten anhielt, sprach der Motorradpolizist ihn an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei erklärte ihm der 34-Jährige, dass gegen ihn ein Fahrverbot vorlag. Seit dem Tag der Kontrolle dürfe er jedoch wieder fahren. Aus einem Schreiben, welches der Mann dem Beamten kurz darauf aushändigte, ging hervor, dass das Fahrverbot noch bis zum darauf folgenden Tag Bestand hatte. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 34-Jährigen. (sen)

